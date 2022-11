Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, ecco la richiesta dell’algerino

La richiesta di Bennacer

Arrivato nell'estate del 2019, Bennacer è diventato un calciatore sempre più centrale per Stefano Pioli. Quest'anno, in particolare, ha dimostrato doti di leadership che ne fanno uno dei titolari inamovibili di questa squadra. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e, per rinnovarlo, l'algerino chiede uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione. C'è la volontà di trovare un accordo e la certezza di non poter godere del Decreto Crescita in quanto il classe 1997 aveva la residenza fiscale in Italia già ai tempi del suo passaggio in rossonero dall'Empoli. Questo vorrà dire maggiori tasse da pagare per il Milan.