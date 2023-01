Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, manca l’annuncio. E Leao …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan , si è soffermata sul rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il club di Via Aldo Rossi. Secondo la 'rosea', infatti, per domani o comunque nelle prossime ore è attesa la firma di Bennacer sul nuovo contratto con il Diavolo.

Rinnovo Leao, c'è tanta fiducia: ieri il papà a 'San Siro'

Il personaggio più atteso, in tal senso, è Ted Dimvula, avvocato francese che cura gli interessi del giocatore portoghese. Il padre di Leao, Antonio, è a Milano da giorni e ieri sera era a 'San Siro'. Il dialogo telefonico non si è mai interrotto, ma servirà un incontro di persona per segnare un passo in avanti nella trattativa.