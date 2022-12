Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, ecco quando ci sarà l’annuncio

Ismaël Bennacer è ad un passo dal rinnovo del contratto con il Milan. Cifre, dettagli e punto della situazione in questo articolo

Daniele Triolo

Il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan è argomento di discussione principale su 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Dalla fiducia dei giorni scorsi, infatti, si è passati molto in fretta ad un incontro tra le parti nella sede del club rossonero, in Via Aldo Rossi.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, Enzo Raiola, nuovo agente di Bennacer, è stato ricevuto da Paolo Maldini e Frederic Massara a 'Casa Milan'. Un summit rapido, durato 90': tanto è servito al Milan per ribadire la sua grande stima nel centrocampista franco-algerino e al giocatore, attraverso il suo procuratore, la volontà di restare in rossonero. Con un rinnovo di contratto, però, che riconosca in pieno il valore di Bennacer nel Milan di Stefano Pioli.

Rinnovo Bennacer, il Milan sale con l'offerta — Enzo Raiola, ha ricordato la 'rosea', non si vedeva in sede dai tempi della mancata conferma di Gianluigi Donnarumma al Milan. Stavolta, però, lo spirito dell'appuntamento è parso subito molto diverso. Accompagnato, infatti, dall'avvocato Vittorio Rigo e dal suo collaboratore Sandro Martone, ha ascoltato il Milan con spirito costruttivo. Anche perché Maldini e Massara hanno mostrato l'intenzione di presentare in tempi brevi la giusta offerta.

Bennacer, attualmente legato al Milan da un contratto da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2024, sarebbe contento di ottenere lo stesso trattamento di Theo Hernández che, ad inizio 2022, aveva firmato fino al 30 giugno 2026 con un aumento di stipendio fino a 4,5 milioni di euro netti a stagione. Finora il Milan a Bennacer aveva offerto poco più di 3 milioni di euro netti annui, ma l'offerta è decisamente salita.

Theo Hernández, al lordo, ha un costo inferiore per il Milan, perché gode degli sgravi fiscali del Decreto Crescita. Bennacer, al contrario, non può godere di quel beneficio. Ecco perché, finora, il paragone con il contratto del terzino della Francia aveva reso un po' più complicato il dialogo tra le parti. Da ieri, però, Maldini e Massara hanno alzato la propria offerta a 4 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027.

Confidando di poterla ufficializzare in tempi molto stretti. Deve, infatti, ricevere prima l'avallo del nuovo proprietario, Gerry Cardinale e del nuovo amministratore delegato, Giorgio Furlani. Il tutto, magari, entro la fine dell'anno. In un'ora e mezza di colloquio a 'Casa Milan' c'è stato spazio per tanti approfondimenti, in un clima costruttivo. Poi la discussione si è spostata a casa di Bennacer, dove Enzo Raiola e il suo team hanno fatto il punto della situazione con il giocatore, curioso di conoscere la linea del Milan.

Presto nuovo vertice: 4 milioni all'anno più bonus da definire — Anche lui è rimasto contento della svolta. La trattativa per il rinnovo del contratto di Bennacer con il Milan, quindi, è arrivata alle battute decisive. L'entourage del giocatore aspetta l'offerta formale per definire una contro-proposta particolareggiata: soltanto così si potrà entrare davvero nelle fasi finali dei negoziati. Le feste di mezzo non aiutano, ma Bennacer ed i suoi rappresentanti si sono resi disponibili ad un nuovo vertice anche in questa stessa settimana.

Nell'accordo, ad esempio, va definita la quota del premio per la qualificazione in Champions League. Ma sarà anche importante capire se le nuove basi economiche saranno valide da subito, a partire dalla stagione in corso. L'inserimento di altri bonus, poi, può favorire l'intesa definitiva e la firma in tempi davvero molto brevi.