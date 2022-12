Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, accordo vicino: i dettagli

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, è prossimo al rinnovo del suo contratto con il Diavolo. Ecco le ultime notizie sull'algerino

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan. Sottolineando come da Dubai sia iniziata la seconda parte della stagione rossonera del centrocampista franco-algerino, classe 1997, e sempre dagli Emirati Arabi Uniti possa cominciare il nuovo atto della sua storia milanista.

Bennacer, infatti, si è unito ai suoi compagni - dopo qualche giorno di vacanza per via degli impegni con l'Algeria - direttamente nel ritiro di Dubai. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, nel frattempo, hanno lavorato per arrivare ad un'intesa per il nuovo accordo con l'ex centrocampista dell'Empoli.

Rinnovo Bennacer, Milan vicino ad ottenere il sì — Per la 'rosea', Bennacer è vicino al rinnovo del contratto con il Milan. L'ansia c'era perché il giocatore è molto corteggiato in Europa e con un contratto prossimo alla scadenza (30 giugno 2024) la concorrenza era anche incentivata a provare a prenderlo. Il cambio di agente, con il passaggio da Moussa Sissoko ad Enzo Raiola aveva aumentato i sospetti.

Un'iniziativa così, infatti, è spesso è un sistema per far saltare una trattativa impostata dai manager precedenti per riprendere a guardarsi intorno. Per 'La Gazzetta dello Sport', però, non sembra essere questo il caso. La dirigenza del Milan è ottimista e la firma può essere imminente. Un'ottima notizia, questa, per tutta i milanisti e, in particolare, per Sandro Tonali, suo 'gemello' a centrocampo, che aveva auspicato il rinnovo del numero 4 del Diavolo.

Bennacer firmerà il rinnovo del suo contratto con il Milan effettuando un salto salariale quasi triplo. Attualmente, infatti, percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione. Il suo nuovo stipendio sarà di 4 più bonus. Un accordo che, di fatto riconoscerà a Bennacer il ruolo di leader tecnico del Milan di Stefano Pioli. È un giocatore di equilibrio e sostanza, imprescindibile.

Prima il franco-algerino, poi Giroud e Leão — Da mercoledì 21 dicembre, giorno del rientro del Milan in Italia, ogni giorno sarà buono per incontrare l'agente del centrocampista e definire gli ultimi dettagli. Una volta sistemata la questione Bennacer, Maldini e Massara potranno poi dedicarsi agli altri fronti aperti. Nello specifico, il rinnovo del contratto di Olivier Giroud e di Rafael Leão.

A Dubai, insomma, il lavoro per i due dirigenti non è mancato, motivo per cui hanno preferito rinunciare al blitz aereo a Doha per la finale dei Mondiali, che hanno invece seguito alla tv vicino alla squadra rossonera.