Calciomercato Milan – C’è grande fiducia per il rinnovo di Bennacer

Ismaël Bennacer è molto vicino al rinnovo del suo contratto con il Milan. Pronto il prolungamento fino al 30 giugno 2027. Facciamo il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come si respiri grande fiducia in merito al rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan. Dopo l'ultimo incontro, a 'Casa Milan', tra i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara con il suo nuovo agente, Enzo Raiola, il centrocampista franco-algerino, classe 1997, è molto più vicino, infatti, ad estendere il rapporto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027.

Rinnovo Bennacer, Milan fiducioso: le ultime news — L'ottimismo, secondo il 'CorSport', è cresciuto grazie alla nuova proposta economica presentata dal Milan a Bennacer per il rinnovo. Enzo Raiola e i suoi collaboratori, con l'ultimo colloquio in sede, hanno aiutato le parti a riavvicinarsi dopo mesi di stallo della trattativa. Il cambio di procuratore, da parte di Bennacer, va letto in questo modo. Il suo ex agente, Moussa Sissoko, infatti, aveva aperto canali con squadre straniere, in particolare Liverpool e Arsenal in Premier League, per portarlo via a fine stagione.

Bennacer, al contrario, avrebbe preferito concludere subito l'accordo con il Milan per il rinnovo del suo contratto. Sia per riconoscenza nei confronti della società rossonera, sia perché ritiene il progetto del Diavolo il migliore per la sua crescita. In Inghilterra, forse, avrebbe strappato un ingaggio più alto. Nel Milan di Stefano Pioli, però, è titolare inamovibile, fulcro della manovra della squadra e in rossonero avrà l'opportunità di crescere ulteriormente.

Distanza minima, bonus decisivi: a inizio gennaio l'annuncio? — Secondo il quotidiano romano, Bennacer è vicino al rinnovo con il Milan per una cifra intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione. Servirà un ultimo sforzo perché la distanza tra l'offerta e la domanda (4,5) è veramente minima. Con l'aggiunta di bonus si potrebbe concludere a breve questa telenovela. Il Milan spera di poter annunciare il rinnovo di Bennacer a inizio gennaio. Servirà, forse, anche un ultimo incontro in sede con i suoi rappresentanti per gli ultimi dettagli, ma la strada è tracciata. Mercato Milan, un bomber dalla Liga per Pioli? Le ultime news >>>