Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer: ecco la richiesta del giocatore

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul possibile rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan . Una questione, ha precisato subito il quotidiano romano, non meno importante di quella relativa al prolungamento dell'accordo con Rafael Leão .

Rinnovo Bennacer, il Milan ci spera e ci crede

Se l'attaccante portoghese, infatti, può essere definito la stella del Diavolo di Pioli, il centrocampista franco-algerino classe 1997, prelevato dall'Empoli nell'estate 2019 per 16 milioni di euro, è fondamentale per le geometrie della squadra rossonera. Sicuramente Bennacer è uno dei più affidabili per rendimento ed applicazione sul terreno di gioco.