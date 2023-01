Calciomercato Milan – Bennacer, rinnovo ufficiale: “Sono orgoglioso”

Ismaël Bennacer ha firmato ieri ufficialmente il rinnovo del suo contratto con il Milan. Uno stralcio delle sue dichiarazioni a 'Milan TV'

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri sia arrivata l'ufficialità del rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan. Il centrocampista franco-algerino e il club di Via Aldo Rossi saranno ancora insieme, almeno fino al 30 giugno 2027.

Arrivato a Milano dall'Empoli nell'estate 2019 per 16 milioni di euro, ora Bennacer ne vale molti di più. All'interno del suo nuovo contratto, da 4 milioni di euro netti a stagione, c'è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Valida, però, a partire dall'estate 2024 ed esclusivamente per i primi 15 giorni di luglio.

Chi, da quella data in poi, vorrà cercare di strappare Bennacer al Milan, dunque, dovrà versare quell'importo, entro quel lasso di tempo e, per giunta, in un'unica soluzione. Non sono ammesse rate. Ciò permetterebbe al Diavolo, eventualmente, di avere liquidità per reperire un suo sostituto sul mercato.

Questo, però, per il 'CorSport' è un discorso meramente incentrato sul futuro. Il presente dice che Bennacer, il quale non ha mai voluto andare via da Milano, si è legato ulteriormente a doppio filo ai rossoneri di Stefano Pioli. In questi anni è diventato un leader tecnico, principale fulcro della manovra rossonera sul terreno di gioco.

Le prime parole di Bennacer ai canali ufficiali del club — Questo è uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Bennacer a 'Milan TV' dopo il rinnovo di contratto con il Milan. «Sono molto orgoglioso di continuare con il Milan. Faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più per squadra, tifosi e società».

«Siamo molto diversi da quando sono arrivato tre anni fa, il grande percorso che abbiamo costruito e stiamo ancora realizzando è parte dei miei obiettivi: spero di fare ancora meglio per la squadra e individualmente. Dalla prima gara in casa a oggi, mi fa sempre effetto giocare davanti ai nostri tifosi: ci danno sempre di più a ogni incontro, sono molto contento perché sento che c'è qualcosa di speciale tra me e loro».