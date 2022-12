Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, il piano del club rossonero

Ismaël Bennacer può firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan? I rossoneri sperano di sì. Presto l'incontro con l'agente Enzo Raiola

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan. Il quotidiano romano ha ricordato come il centrocampista franco-algerino, classe 1997, sia rientrato alla base dopo le vacanze, ma entrerà in condizione soltanto durante il 'training camp' di Dubai.

Rinnovo Bennacer, Milan pronto a triplicargli lo stipendio — Qui, martedì 13 dicembre alle ore 15:00, il Milan giocherà un'amichevole contro l'Arsenal, che ha avuto Bennacer anni fa nella sua Academy e che vorrebbe riprenderselo al termine della stagione. Anche Liverpool e Chelsea sono sulle tracce del numero 4 rossonero, il giocatore più impiegato da mister Stefano Pioli (1.069 minuti, con Pierre Kalulu che lo segue a 1.035) nella prima parte del campionato.

Ma il Milan vuole fare di tutto per arrivare al rinnovo del contratto di Bennacer, il cui attuale accordo da 1,5 milioni di euro netti a stagione con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2024. Per il 'CorSport', il Milan gli offrirà un nuovo contratto intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Basterà tale proposta per convincerlo? Il cambio di procuratore avvenuto di recente (Bennacer ha mollato Moussa Sissoko per affidarsi ad Enzo Raiola) ha un po' rallentato le operazioni con il Milan.

Ad ogni modo il Milan ha sul piatto due questioni aperte per il rinnovo di contratto, una con Bennacer e l'altra con Rafael Leão. Il rebus, nel caso dell'ex Empoli, potrebbe risolversi prima rispetto al portoghese, attualmente impegnato ai Mondiali in Qatar con la sua Nazionale. Il Milan spera di poter presto blindare Bennacer fino al 30 giugno 2027, ma la trattativa deve ancora entrare nel vivo.