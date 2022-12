Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, c’è fiducia: il motivo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, in un approfondimento sulle mosse di calciomercato del Milan , ha parlato anche della situazione relativa al rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con i rossoneri.

Rinnovo Bennacer, Milan fiducioso per il sì

Il centrocampista franco-algerino, classe 1997, giunto al Milan nell'estate 2019, prelevato per 16 milioni di euro dall'Empoli è elemento imprescindibile per la formazione di Stefano Pioli. Per questo il club di Via Aldo Rossi sta facendo di tutto per trattenerlo.