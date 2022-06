Milan, ma quando firmano Maldini e Massara? La situazione

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara , dirigenti del Milan , poiché il loro contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà tra 15 giorni e, al momento, non c'è stato ancora il rinnovo. Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird Capital Partners e nuovo azionista di maggioranza del club rossonero, sin da quando si è insediato ha dichiarato di voler andare avanti con l'attuale management.

Aggiungendo, poi, in un'intervista rilasciata al 'Financial Times', di come fosse stato fantastico aver convinto Maldini della bontà e della validità del suo progetto per il Milan. Ad oggi, però, le firme di Maldini e Massara sul nuovo contratto con il Diavolo non sono arrivate ed è logico che non potrà passare troppo tempo: il limite temporale, infatti, è dietro l'angolo. Il dialogo tra le parti procede, ogni giorno può essere buono per il rinnovo, ma ancora non esiste una data cerchiata in rosso sul calendario del mese di giugno.