Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Ibrahimovic: le ultime notizie

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi durante la trasmissione sportiva ‘Pressing‘, in onda su ‘Italia Uno‘, l’agente Mino Raiola, in queste ore, si trova a Milano per alcuni incontri ma, al momento, non avrebbe ricevuto alcuna chiamata dal Milan per discutere del rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e/o di Zlatan Ibrahimovic.

Questa, secondo Raimondi, dunque potrebbe non essere la settimana decisiva per il summit tanto atteso, a ‘Casa Milan‘, tra Raiola e la dirigenza del club rossonero per il rinnovo di Donnarumma, anche se, va detto, filtra ottimismo sul prolungamento dell’accordo del giovane portiere, classe 1999, con il Diavolo.

Inoltre Donnarumma vorrebbe restare al Milan: la chiamata per il faccia a faccia, però, non è ancora arrivata. SI PARLA, PERÒ, DELLA POSSIBILITÀ DI INSERIRE UNA CLAUSOLA ‘STRANA’ NEL NUOVO CONTRATTO DI GIGIO >>>