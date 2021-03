Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu, c’è ottimismo

Calciomercato Milan, ottimismo sui rinnovi

Due grane non da poco ancora da risolvere per il Milan, alle prese con i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Due contratti in scadenza nel 2021 da prolungare assolutamente, due leader tecnici indiscutibili per Stefano Pioli. Perderli a parametro zero sarebbe, oltre al danno, anche una beffa enorme. La società, però, è a lavoro da diversi mesi con i rispettivi agenti per trattenere i suoi giocatori e, nonostante il ritardo oggettivo nella trattativa, permane ottimismo sul buon esito dei dialoghi. A riferirlo è il Corriere della Sera.

