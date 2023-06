Calciomercato Milan – Mirante e Brescianini vicini al rinnovo

Calciomercato Milan, pronti due rinnovi

Intanto nel Milan, si legge, potrebbe concretizzarsi un vero dietrofront sul rinnovo di Antonio Mirante. Ci sarebbe la possibilità per il giocatore che ha esordito in rossonero nell’ultima di campionato (quasi due anni dopo essere arrivato qui) di restare ancora. La società, anche per facilitarsi la compilazione delle liste, sarebbe intenzionata ad allungare di un anno il contratto di Mirante. Come peraltro aveva suggerito Maldini, prima del suo allontanamento dal Milan. Anche Brescianini, nell’ultima stagione in prestito al Cosenza, dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza l’anno prossimo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Si abbassa la clausola, occasione in difesa