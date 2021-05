Calciomercato Milan – Rinforzo in attacco: nel mirino c’è Giroud

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea, potrebbe sostituire Mario Mandzukic

Daniele Triolo

Il nome di Olivier Giroud sarebbe uno dei più 'caldi' per il calciomercato estivo del Milan come possibile rinforzo in attacco. Lo ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il centravanti francese, classe 1986, andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club, il Chelsea, il prossimo 30 giugno.

Al Milan piace Giroud perché ha esperienza e perché, nel cuore dell'attacco rossonero, garantirebbe movimenti e riferimenti molto simili a quelli che in campo dà Zlatan Ibrahimovic. L'ex Montpellier ed Arsenal non avrebbe problemi, qualora accettasse il trasferimento in rossonero, a partire dalla panchina.

La sua storia (oltre 200 gol tra campionati e coppe, un Mondiale vinto da titolare con la Nazionale francese) dimostra, infatti, come Giroud possa fornire un elevato apporto alla propria squadra anche a gara in corso. Comunque, non da titolare fisso. Vero, ha la stessa età di Mario Mandzukic, calciatore che andrebbe a sostituire numericamente nell'organico di Stefano Pioli, ma fisicamente è molto più integro del croato.

L'operazione di calciomercato per Giroud, ha poi evidenziato la 'rosea', è alla portata per il Milan. Il club rossonero, infatti, non dovrebbe pagare il cartellino, bensì soltanto effettuare una spesa sull'ingaggio. Siamo sui 4-5 milioni di euro per i prossimi due anni. Un costo sostenibile, che rientra nella politica degli stipendi del Diavolo.

Le manovre di Paolo Maldini e Frederic Massara su Giroud inizieranno quanto prima. Un possibile ostacolo alla felice conclusione della trattativa potrebbe essere il legame, molto forte, tra il calciatore, sua moglie Jennifer e la città di Londra. Il francese, infatti, gioca lì, tra 'Gunners' e 'Blues', da molti anni ed i loro quattro figli sono tutti nati e cresciuti nella Capitale inglese.

A luglio, ad ogni modo, Giroud potrebbe sbarcare nella nostra Serie A. Il Milan è in pole position, ma non va dimenticato come, nel recente passato, anche Juventus, Inter e Lazio si siano interessate al bomber del Chelsea. Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>