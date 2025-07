Calciomercato Milan, rilancio per Jashari: cosa serve ora per chiudere

Il Milan ha rimodulato la propria offerta per prelevare Ardon Jashari dal Bruges in questa finestra di calciomercato. Basterà? Le novità

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando della trattativa di calciomercato tra Bruges e Milan per il possibile trasferimento di Ardon Jashari in rossonero, ha ricordato che - come previsto - l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare hanno migliorato la proposta ai belgi per il giocatore.