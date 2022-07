Calciomercato Milan – Rilancio per De Ketelaere: si può chiudere

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, può vestire la maglia rossonera in cambio di 35 milioni. Bonus inclusi. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan ha fatto il passo, forse definitivo, per prendere Charles De Ketelaere dal Bruges in questo calciomercato estivo. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. Dopo l'incontro di due giorni fa, a Lugano, dal quale le parti si erano congedate con un nulla di fatto, ieri l'accelerata rossonera.

Il Diavolo, infatti, ha fatto pervenire una nuova proposta ai belgi: 31 milioni di euro di parte fissa, più 2 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili più altri 2 non facilmente raggiungibili. Una proposta, in pratica, da 35 milioni di euro complessivi, dei quali 33, in sostanza, garantiti.

Calciomercato Milan, sì per De Ketelaere ... a bonus rimodulati

Il Milan si è dunque avvicinato alla richiesta di 35 milioni di euro in contanti, più bonus, sempre avanzata dal Bruges. Il quale, in queste ore, vorrebbe però rivedere la parte dei bonus per 'alzare' la parte fissa. A 32 + 3 oppure a 33 + 2, di fatto, l'affare si può chiudere. Per il quotidiano torinese siamo ai dettagli di questa contrattazione.

Oggi, a 'Casa Milan', si augurano tutti di poter giungere all'intesa finale. Intanto De Ketelaere, che ha raggiunto da settimane l'accordo con i rossoneri (contratto fino al 30 giugno 2027 da 2,5 milioni di euro netti a stagione) non si sta allenando con i compagni. Sedute personalizzate sia sul campo d'allenamento dei nerazzurri sia a casa.

Segnali importanti, questi, di una negoziazione di mercato sulla quale Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di andare fino in fondo. De Ketelaere è una precisa indicazione del tecnico Stefano Pioli, che stravede per lui. Milan a caccia di italiani: le ultime news di mercato >>>