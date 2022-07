Calciomercato Milan – Rilancio rossonero per De Ketelaere: i dettagli

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, vestirà la maglia rossonera? Il club pronto ad aumentare l'offerta al Bruges

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, al centro di una trattativa tra i rossoneri e il Bruges, suo club d'appartenenza, che dura ormai da 34 giorni. Il Diavolo lo vuole in Italia e lui spinge per arrivare al Milan, auspicando di poter giocare la Champions League a 'San Siro'. Fosse per il Bruges, invece, sarebbe già andato in Inghilterra, al Leeds United che offriva molti più soldi del Milan.

Per la 'rosea', però, ora siamo arrivati alla resa dei conti per una delle vicende più calde di questa torrida estate. Può durare 24-48 ore, difficilmente di più. Una resa dei conti che tenderà ad essere nervosa, non serena, con una potenziale rottura dietro ogni angolo. Il Milan non ha mollato De Ketelaere, così come ipotizzano in Belgio: è lui la priorità di questo calciomercato estivo. Ma sa che per chiudere deve cambiare qualcosa nella sua proposta da 30 milioni di euro più 2 di bonus.

Calciomercato Milan, per De Ketelaere servono più soldi

Ieri non ci sono stati ulteriori contatti tra Milan e Bruges ma, entro le prossime 48 ore, il Diavolo secondo il quotidiano sportivo nazionale farà un'ultima offerta con leggero rialzo. Anche se Paolo Maldini e Frederic Massara, rientrati ieri a Milano per seguire da vicino le vicende del mercato rossonero, stanno vagliando con attenzione anche i piani alternativi.

Il Milan, al momento, può fare una cosa sola per assicurarsi De Ketelaere in questi giorni di calciomercato estivo: ridurre la differenza tra domanda e offerta, nel caso in cui, logicamente, il Bruges faccia altrettanto. I due club, al momento, sono fermi sulle loro posizioni da escludere una chiusura a 30 + bonus, così come offerto dal Milan o a 35, così come chiesto dal Bruges. Che si fa forte di un'offerta da quasi 40, bonus inclusi, del Leeds United e quindi non vuole vendere il giocatore sotto ad una certa cifra.

Il Diavolo, dal canto suo, ne fa una questione di valutazione 'congrua' e conta sulla volontà del giocatore. Prendendosi anche tutti i rischi di aver, magari, speso un mese di tempo dietro un giocatore che potrebbe non arrivare. Tra oggi e domani, quindi, probabile offerta al rialzo del Milan e la verità: sarà affare fatto o rottura totale dei negoziati?