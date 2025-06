Calciomercato Milan, rilancio Al-Hilal per Theo Hernández: lui ora ci pensa

Calciomercato Milan, si riapre per Theo Hernández all'Al-Hilal? — Motivo per cui l'Al-Hilal tornerà alla carica per convincere Theo Hernández a trasferirsi a Riyadh. Il club saudita vuole fare di tutto per accontentare Inzaghi, ma, al contempo, ha fatto sapere al Milan di attendersi uno sconto rispetto ai 30 milioni di euro pattuiti per il cartellino per alzare ulteriormente la proposta per Theo. Sia come bonus alla firma sia come stipendio.

Il Milan, ha commentato la 'rosea', è anche disposto a incassare qualche milione di euro in meno. Il rilancio è stato preannunciato anche al procuratore di Theo Hernández, in contatto con il suo assistito attualmente in vacanza. La volontà di Theo è sempre quella di restare in Europa: sempre ammesso, però, che arrivi un’offerta di un top club che soddisfi le sue aspettative.

Avrebbe gradito tornare all'Atlético Madrid, ma l'operazione è saltata a un passo dalle firme. Difficilmente, fanno sapere i 'Colchoneros', potrà essere rimessa in piedi. Il Milan, dunque, in questo momento è in attesa. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, non ha bisogno di fare cessioni entro il 30 giugno per il bilancio.

Il Milan è stato chiaro con Theo: niente campo fino a fine mercato — Anzi, al contrario, gradirebbe di più incassare i soldi per le partenze dei giocatori in esubero dal 1° luglio in poi e inserirli nel bilancio della prossima stagione. Questo però non significa che il club non sia stato molto chiaro con Theo Hernández. Non rientra più nel progetto e, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, c'è anche dell'altro.

Con ogni probabilità, infatti, Theo non giocherà né le amichevoli né le gare ufficiali prima della conclusione del calciomercato estivo (1° settembre). Se basterà per convincerlo a dire di sì all'Al-Hilal, pronto ad alzare la sua proposta di stipendio, bonus inclusi, da 18 a 22-23 milioni di euro stagionali, lo vedremo.