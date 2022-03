Calciomercato Milan – Riflessioni su Sanches: ecco cosa non convince

Renato Sanches è il principale obiettivo di calciomercato del Milan per rimpiazzare Franck Kessié, ormai diretto verso Barcellona. Il punto

Renato Sanches , centrocampista del Lille , è il principale obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare il centrocampo. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Il Diavolo, però, dovrà riflettere, prima di procedere nell'acquisto di Renato Sanches, in scadenza di contratto con i 'Dogues' nel 2023 , per due motivi.

Sull'aspetto tecnico, poco da discutere. Renato Sanches è un grande giocatore ed ai rossoneri non può non piacere. Mercato Milan, l'ultima idea di Maldini per l'esterno offensivo >>>