Calciomercato – Milan, ricordi Matias Viña? Adesso è vicino alla Roma

Matias Viña, ex obiettivo di calciomercato del Milan, è adesso vicino alla Roma, che lo ha scelto come sostituto di Leonardo Spinazzola

Un ex obiettivo di mercato del Milan è vicinissimo alla squadra di José Mourinho. Si tratta di Matias Viña, terzino sinistro in forza al Palmeiras. L'uruguaiano era stato individuato da Paolo Maldini e Frederic Massara come un ideale vice Theo Hernandez. Un interesse che ormai fa parte del passato, il presente si chiama Roma. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito i giallorossi hanno scelto il giocatore come sostituto dell'infortunato Leonardo Spinazzola. Thiago Pinto ha presentato un'offerta di 10 milioni di euro + 2,5 di bonus, ma la proposta è ancora ritenuta bassa. Ad inizio settimana si conta di chiudere: previsto un rilancio con il quale si alzeranno offerta fissa e bonus per arrivare ai 15 milioni richiesti.