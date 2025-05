Calciomercato: Milan, ricordi Kerkez? Sta per trasferirsi al Liverpool

Un'operazione avallata dallo stesso calciatore, ambizioso, che voleva misurarsi da titolare nel calcio 'dei grandi'. Kerkez ha giocato molto bene nell'AZ, tanto che, 18 mesi dopo, nel calciomercato estivo 2023 , si è trasferito in Premier League , al Bournemouth , per poco meno di 18 milioni di euro.

Con la maglia delle 'Cherries' ha disputato due stagioni al top e ora l'ungherese sembra pronto al grande salto in una big. Stavolta, però, con un ruolo da protagonista. Secondo Matteo Moretto, Fabrizio Romano e Nicolò Schira, giornalisti sportivi esperti di mercato, Kerkez è molto vicino al trasferimento al Liverpool di Arne Slot , fresco Campione d'Inghilterra .

"Il Liverpool avanza nell'acquisto di Miloš Kerkez - ha scritto Moretto in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Ci sono contatti con il Bournemouth e i negoziati tra le parti potrebbero accelerare nei prossimi giorni. Miloš Kerkez ha conversazioni avanzate con il Liverpool sulle condizioni contrattuali".

"Apprendo che il Liverpool ha contattato il Bournemouth per l'operazione Miloš Kerkez con dialoghi che ora stanno procedendo! - gli ha fatto eco, sempre su 'X', Romano -. Il Liverpool sta anche definendo l'accordo con Kerkez - deciso al trasferimento - sui termini personali. Negoziazioni in corso tra i club sulla cifra dell'affare".

Dialoghi positivi tra l'agente di Miloš Kerkez (Fali Ramadani) e il Liverpool negli ultimi giorni - ha infine rivelato Schira -. Il terzino sinistro ha dato la propria disponibilità ad andare nei 'Reds'. Pronto un contratto fino al 2030. Il Liverpool ora sta lavorando per trovare un accordo con il Bournemouth, che chiede 45-50 milioni di euro". Un bel rimpianto per il Milan, che aveva in casa davvero un bel tesoro.