Calciomercato Milan – Pronto un riconoscimento economico per Tonali

Sandro Tonali, uno dei leader del Milan, nel calciomercato estivo potrebbe veder premiata la sua fantastica stagione finita con lo Scudetto

Tra i calciatori del Milan che, in questo calciomercato estivo, avranno un riconoscimento economico c'è anche Sandro Tonali. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La scorsa estate, delicata per Tonali dopo l'operazione di riscatto 'al ribasso' dal Brescia, si era ridotto lo stipendio pur di restare ad indossare la maglia rossonera sempre sognata sin da bambino.