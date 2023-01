Calciomercato Milan – Strada in salita per Rico: la situazione

Il Milan , al momento, ha un chiaro problema in porta. I rossoneri non hanno un giocatore in grado di sostituire bene Mike Maignan e senza il francese, la difesa è inevitabilmente meno sicura di se stessa, soprattutto sulle uscite a palla alta.

Calciomercato Milan, strada in salita per Sergio Rico

Come riportato da calciomercato.com, nella giornata di ieri il club rossonero avrebbe incassato il 'no' del Psg alla richiesta di un prestito fino al termine della stagione del portiere spagnolo Sergio Rico.Maldini e Massara avrebbero, si legge, bussato anche alla porta dell'Atalanta per provare ad anticipare l'arrivo di Sportiello ma la richiesta da 5 milioni di euro ha, di fatto, bloccato la trattativa. L'esperto estremo difensore arriverà a Milanello solo a partire da luglio in virtù di un accordo già siglato nelle scorse settimane.