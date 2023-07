Calciomercato Milan – Alla ricerca di un vice-Theo Hernandez: i nomi

In Casa Milan non si rinforzerà solo centrocampo ed attacco, anche la difesa subirà qualche modifica e in questo verso c'è la volontà di trovare un giocatore che possa fungere da vice-Theo Hernandez. Con Ballo-Touré in uscita, poi, diventa necessario andare a riempire una casella che potrebbe svuotarsi durante la prossima settimana.