Calciomercato Milan – Ricci rinnova e Cairo alza il prezzo: le cifre

Calciomercato Milan , i rossoneri si preparano per un mese che potrebbe essere molto importante. La corsa verso il quarto posto resta lunga e difficile e una mano dal mercato potrebbe solo fare bene. La dirigenza potrebbe pensare a un rinforzo per la mediana . Samuele Ricci , centrocampista del Torino, è tra i giocatori più chiacchierati in orbita rossonera, ma potrebbe essere più distante.

Come ricorda 'Tuttosport', Ricci e il Torino hanno rinnovato l'accordo dal 2026 al 2028. È stata una trattativa che ha portato avanti il presidente in prima persona per blindare il suo giocatore più rappresentativo dopo la cessione di Alessandro Buongiorno. Cairo lo valuta 40 milioni e per adesso non ha nessuna intenzione di cederlo nonostante gli sia arrivata un’offerta dal Manchester City da oltre 30 milioni di euro. Milan, Inter e Napoli, si legge, a luglio si faranno sotto con una certa insistenza, ma il costo sul calciomercato potrebbe ulteriormente salire. LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez: con Conceicao la rinascita? Ecco i motivi