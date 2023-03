Calciomercato Milan – C’è anche il Diavolo su Ricci: cifre e dettagli

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Ma non è l'unica big che lo vuole

Daniele Triolo

Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista del Torino di Ivan Jurić, è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Lo ha rivelato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Per il Toro, Ricci è incedibile: acquistato dall'Empoli per 8,5 milioni di euro, il club presieduto da Urbano Cairo non ha intenzione di venderlo, neanche per 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, l'offerta rossonera per Ricci — Il quotidiano torinese ha rivelato come il Milan si sia già fatto avanti per Ricci, in vista del prossimo calciomercato estivo, proponendo ai granata un giocatore (si sussurra fosse Tommaso Pobega) più soldi per rilevarne il cartellino. L'idea del Diavolo sarebbe quella di affiancare Ricci a Sandro Tonali, per una mediana tutta italiana. Ed Ismaël Bennacer a corredo per avere tre centrocampisti forti e tecnici.

Ma su Ricci, a quanto pare, non ci sarebbe soltanto il Milan. L'Inter vorrebbe affiancarlo a Nicolò Barella. Poi c'è il Napoli, che, a quanto affermano gli ultimi 'rumors' di calciomercato, vorrebbe prendere Ricci girando al Torino soldi e il cartellino del bomber marocchino Walid Cheddira, autore di 20 gol e 6 assist in 25 partite tra Serie B e Coppa Italia finora in stagione con la maglia del Bari, che gli Azzurri hanno bloccato per l'anno venturo.

Sul giocatore anche Inter e Napoli, ma per il Toro è incedibile — 'Tuttosport' ha ribadito come il Torino non stia contemplando una partenza di Ricci nel prossimo calciomercato estivo. Soprattutto nel caso in cui i granata dovessero centrare un posto in Europa per il 2023-2024. Milan, Inter e Napoli, ad ogni modo, non si rassegneranno e insisteranno sul calciatore anche negli anni a venire. Occhio Milan, ti soffiano il top player: le ultime news >>>

