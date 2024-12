Calciomercato Milan – Ricci si avvicina? L’indizio dell’esperto

Calciomercato Milan , i rossoneri si preparano per un mese che potrebbe essere molto importante. La corsa verso il quarto posto resta lunga e difficile e una mano dal mercato potrebbe solo fare bene. La dirigenza potrebbe pensare a un rinforzo per la mediana . Nicolò Schira , esperto di calciomercato , ha pubblicato su X le ultime novità su Samuele Ricci , uno dei possibili obiettivi per il centrocampo rossonero. Ecco le sue parole.

"Il contratto di Samuele Ricci con il Torino scade nel 2026 e al momento non c'è ancora un accordo per il rinnovo". Un segnale importante viste le tantissime voci di calciomercato. Come ricorda Schira, infatti, il Milan sarebbe molto interessato a Ricci, con Intere e due club della Premier League che lo starebbero monitorando. Possibile che si sblocchi qualcosa a gennaio? Difficile, più probabile un'operazione in estate. Come ricorda Schira l'Empoli avrà il 10% sulla cessione. LEGGI ANCHE: Mercato Milan – Clamoroso ritorno in Serie A? Si studia il grande colpo >>>