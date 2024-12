Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Samuele Ricci: sarebbe però emerso negli ultimi giorni un enorme ostacolo per i rossoneri

Stando alle ultime indiscrezioni il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Samuele Ricci , anche se negli ultimi giorni sarebbe spuntato un ostacolo pericoloso in questo senso. Recentemente, infatti, si è parlato della volontà da parte del club rossonero di muoversi per primo per il centrocampista del Torino , in modo da manifestare al giocatore la propria intenzione nell'averlo a tutti i costi. Allo stesso tempo il Diavolo, con questa mossa, vorrebbe anche anticipare la concorrenza, evitando così di scatenare un'asta che rischierebbe di essere davvero pericolosa a lungo andare.

Calciomercato Milan - Ricci obiettivo caldo: la rivelazione e l'ostacolo pericoloso

Le ultime informazioni in merito le ha fornite il quotidiano 'La Stampa'. Secondo quanto riferito, infatti, il Milan rimane la società ad essersi mossa per prima per Samuele Ricci con l'obiettivo di blindarlo per l'estate. Nonostante ciò, però, sulle sue tracce si sarebbe messo anche l'Inter. All'estero, invece, oltre al Manchester City si segnala anche l'interesse del Liverpool. Per quanto riguarda invece la valutazione, questa avrebbe già superato i 30 milioni di euro. Il club rossonero, quindi, è avvisato. Se vorrà assicurarsi le sue prestazioni dovrò essere pronto a spingersi in là.