Nel corso delle prossime sessioni di calciomercato, magari già in quella di gennaio, il Milan potrebbe portare nel capoluogo lombardo Samuele Ricci . Il centrocampista del Torino , infatti, negli ultimi mesi ha vissuto una crescita davvero esponenziale e questo avrebbe spinto i rossoneri a seguirlo con particolare attenzione. Recentemente si è parlato di questo interesse che effettivamente sembra esserci e l'infortunio di Ismael Bennacer potrebbe spingere il Diavolo ad anticipare i tempi. A frenare il tutto però potrebbero esserci non una, ma due big europee, che hanno messo gli occhi sul mediano della Nazionale.

Calciomercato - Milan-Ricci si può fare a gennaio? Ecco la verità e due grandi ostacoli

Secondo quanto riferito dal portale inglese 'Caught Offside', infatti, sarebbero due le big di Premier League interessate a Samuele Ricci, entrambe per un trasferimento a gennaio. Da una parte il Manchester City di Pep Guardiola, dall'altra l'Arsenal di Mikel Arteta. Da quanto si apprende il Torino lo farebbe partire ad una cifra non inferiore a 50 milioni di euro, mentre al momento i due club sopracitati non sarebbero intenzionati a superare i 30 milioni di euro. E il Milan? Nell'articolo dei colleghi non si fa alcun riferimento al club rossonero, che a queste cifre effettivamente potrebbe tirarsi fuori dalla corsa.