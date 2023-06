Calciomercato Milan – Retroscena Tonali: ci ha provato anche il Chelsea

Il futuro di Sandro Tonali sarà con molto probabilà al Newcastle, con il Milan che sarebbe molto vicino alla sua cessione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il centrocampista rossonero ci sarebbe stato anche un tentativo di un'altra squadra della Premier Legue. Parliamo del Chalesea che sarebbe stato disposto ad inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica gradita al Milan come Pulisic, Loftus-Cheek o Casadei. Alla fine però sarebbe arrivato l'affondo decisivo dei Magpies che hanno ottenuto il sì del centrocampista e sarebbe disposti a garantire quanto richiesto dal Milan per il suo talento. LEGGI ANCHE: Milan, via Tonali? Fine di una storia d'amore