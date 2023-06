Milan, con Tonali via anche il ‘Milanismo’: fine di un sogno

Un sogno infranto

Tonali sarebbe potuto diventare per tutti «l'ultima bandiera» del Milan, in omaggio alla sua fede rossonera che lo portò addirittura a ridursi lo stipendio pur di non mettere in dubbio la permanenza nel club nel 2021, prima di vincere lo scudetto e rinnovare. Ora sembra tutto passato. Tonali arriva al Milan nell'estate del 2020 con una formula particolare: prestito oneroso di circa 10 milioni e diritto di riscatto fissato a 15 milioni più altri 10 di bonus. Il rendimento è sotto le aspettative e i rossoneri ritrattano col Brescia e col calciatori. Tonali si riduce lo stipendio di circa 500.000 euro pur di continuare a vestire la maglia della squadra che ama. Divento un simbolo del milanismo anche col gol contro la Lazio che mise il Milan in testa al campionato. Poi la semifinale di Champios. Questo potrebbe essere l'ultimo capitolo rossonero di Tonali.