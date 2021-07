Calciomercato Milan – Retroscena Firpo: ecco perché ha preferito il Leeds

Junior Firpo era vicino al Milan, ma alla fine ha scelto di andare al Leeds durante questa sessione di calciomercato: ecco il motivo

Whelan ha detto che “Bielsa è brillante, il suo gioco è spettacolare e ben fatto, adatto allo scopo del club. Il Leeds è una squadra attraente per ogni calciatore, basti guardare l’ultima stagione, il modo in cui hanno giocato, la crescita del talento. Mai come oggi la squadra è ricca di nazionali e talenti in ascesa”.