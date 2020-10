Calciomercato Milan – Retroscena: due calciatori offerti dal Manchester

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il portale calciomercato.com svela due interessanti retroscena di mercato. Nelle ultime settimane, infatti, il Manchester United avrebbe proposto due calciatori al Milan: si tratta di Chris Smalling e Andreas Pereira.

Perchè dunque non sono arrivati al Milan? Smalling ha sempre voluto ritornare alla Roma, e quindi Maldini e Massara non hanno mai affrontato il discorso con il giocatore. Per quanto riguarda Pereira – poi andato alla Lazio – il club rossonero ha deciso di puntare su Brahim Diaz, arrivato in prestito dal Real Madrid. Dal Manchester United però è arrivato il terzino Diogo Dalot.

