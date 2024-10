Daniel Maldini, nel corso della sessione estiva di calciomercato, è passato dal Milan al Monza e c'è un retroscena che gli ha di fatto stravolto l'estate. Dopo l'ennesimo prestito, infatti, il figlio di Paolo ha capito che ancora una volta in rossonero non avrebbe trovato lo spazio che lui avrebbe voluto. Questo lo ha spinto a cercare una sistemazione alternativa, che ha ritrovato nel club brianzolo. E ha fatto ampiamente bene. Due giorni fa, infatti, grazie alle sue prestazioni in questo inizio di stagione e non solo, si è guadagnato la chiamata in Nazionale da parte del Commissario Tecnico Luciano Spalletti.