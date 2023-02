Calciomercato Milan – Maldini fiuta l’affare in Sudamerica: le ultime news

Nonostante il mercato estivo sia ancora lontano, il Milan prova a muoversi d'anticipo, puntando gli occhi dritto in Sudamerica. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, i dirigenti rossoneri starebbero seguendo da qualche tempo un attaccante classe '99 di proprietà del Boca Juniors ma, attualmente, in prestito al Tigre .

Il suo nome è Mateo Retegui . Porta a referto già 4 gol nelle sue prime 5 presenze in campionato con la maglia rossoblù, senza contare i 19 messi a segno la scorsa stagione. Il Milan , però, non è l'unico club sulle tracce del giovane argentino, l' Udinese sembrerebbe essersi portata avanti avendo avviato alcuni contatti proprio con gli Xeneizes.

Come stile di gioco, Retegui sembra essere il profilo giusto per la squadra allenata da Stefano Pioli. Con i suoi 186 centimetri di altezza e uno spiccato talento per il gioco aereo, l'attaccante risulterebbe essere l'alternativa perfetta ad Olivier Giroud, affianco al quale crescere e migliorarsi, per poi definirsi come la punta del futuro rossonero. Milan, Pioli out a giugno? Ecco chi potrebbe sostituirlo >>>