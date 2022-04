Calciomercato Milan – Resta viva la pista che porta a Milenkovic

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, resta uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per la prossima stagione

Nonostante le ultime notizie diano il Milan in chiusura per Sven Botman, difensore centrale del Lille, i rossoneri potrebbero decidere di piazzare un altro colpo di calciomercato in difesa.