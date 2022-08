Calciomercato Milan – Nuovi contatti per Renato Sanches: le ultime news

Da una telenovela all'altra. La trattativa infinita per Charles De Ketelaere è stata portata a casa dal Milan, che attende l'arrivo del belga a Milano in tarda serata. Nella giornata di domani ci saranno le visite mediche che daranno il via al solito iter prima della firma sul contratto. Chiusa quest'operazione, i rossoneri sono tornati immediatamente su Renato Sanches , centrocampista del Lille seguito da più di 7 mesi.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il Milan sta riprovando a riportare il portoghese in Italia, riallacciando i contatti nelle ultime ore con il suo agente, Jorge Mendes. La situazione resta comunque apertissima, perché Sanches sta tenendo aperta l'opzione Psg, altra squadra fortemente interessata al giocatore. Il Diavolo, inoltre, ha chiesto informazioni per Carney Chukwuemeka, ma la valutazione dell'Aston Villa è altissima. Per il momento resta quindi un'operazione ancora più difficile di quella che potrebbe portare il classe 1997 ex Bayern Monaco in rossonero. Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>