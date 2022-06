Calciomercato Milan – Sanches in arrivo: ha già visto case a Milano

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, ha fatto un salto in città per cercare un appartamento. E ha anche visto Milanello

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , è tornato a parlare di Renato Sanches , centrocampista portoghese del Lille ormai promesso sposo dei rossoneri. Il giocatore, secondo quanto rivelato dal quotidiano torinese, sarebbe stato a Milano per cercare un appartamento durante lo scorso mese di maggio.

Non solo. Sanches, infatti, avrebbe anche visionato le strutture di Milanello, quella che dovrebbe diventare, a breve, il suo centro sportivo di allenamento almeno per i prossimi quattro anni. La trattativa di calciomercato tra Milan e Lille per Sanches è ben avviata, ma non potrà essere concretizzata finché Paolo Maldini e Frederic Massara non avranno rinnovato il loro contratto in scadenza il 30 giugno.