Calciomercato Milan – “Sanches al PSG? No, rossoneri ancora in corsa”

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, già del PSG? Per 'SportMediaset', il Diavolo non è ancora del tutto tagliato fuori

Daniele Triolo

Renato Sanches, obiettivo del Milan per rinforzare il proprio centrocampo in questo calciomercato estivo, giocherà nel PSG nella stagione 2022-2023? Secondo quanto riferito da 'O Jogo', popolare quotidiano sportivo portoghese, sì. I parigini, infatti, dopo il rinnovo di Sanches con il Lille, sarebbero pronti a prelevarlo con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 10 milioni di euro.

Calciomercato Milan, il PSG non affonda ancora per Renato Sanches

Di diverso avviso, invece, la redazione 'SportMediaset', che ritiene, al contrario, il Diavolo pienamente in corsa per mettere le mani sul cartellino del talentuoso centrocampista lusitano, classe 1997, che nella sua carriera ha già indossato anche le maglie di Benfica, Bayern Monaco e Swansea City prima di approdare nel 2019 al Lille. Rilanciandosi, di fatto, in grande stile proprio in Ligue 1 con la divisa dei 'Dogues'.

“La telenovela Renato Sanches va avanti perché il PSG non affonda il colpo con il Lille - ha detto il collega Daniele Miceli durante il tg sportivo di 'SportMediaset' -. Finché i parigini non presentano un’offerta di almeno 15 milioni di euro al Lille, il Milan può ritenersi in corsa per Renato Sanches”. Staremo a vedere cosa accadrà. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>