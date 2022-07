Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Sanches al PSG: le cifre”

Il Milan sembra ormai sconfitto nella corsa a Renato Sanches , a lungo obiettivo di calciomercato dei rossoneri per il centrocampo. Secondo quanto riferito, infatti, in Portogallo dal popolare quotidiano sportivo 'O Jogo', il classe 1997 , di proprietà del Lille , finirà al PSG .

'O Jogo' spiega come le trattative tra Lille e PSG, orchestrate dal nuovo uomo mercato dei parigini, Luis Campos , tra l'altro ex dirigente proprio dei 'Dogues', siano arrivate alle battute finali. Sanches, dunque, sarà accontentato e si trasferirà al PSG con una formula, però, inaspettata.

Il giocatore, infatti, prima prolungherà il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023 almeno per una stagione. A quel punto, passerà ai Campioni di Francia in carica con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 10 milioni di euro. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>