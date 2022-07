Calciomercato Milan – Renato Sanches, la palla resta in mano al PSG

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato di Milan e PSG, andrà via dal Lille in estate. Ma per giocare dove? Questo ancora non è chiaro

Daniele Triolo

Il Milan spera ancora di poter mettere le mani su un suo obiettivo per il calciomercato estivo, Renato Sanches, giocatore con il quale è in trattativa ormai da mesi. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Questo nonostante i messaggi dal Portogallo siano univoci e parlino del PSG nel destino del centrocampista lusitano, classe 1997, il cui contratto con il Lille scadrà il 30 giugno 2023.

Calciomercato Milan, cosa ha intenzione di fare Sanches?

La palla, secondo la 'rosea', resta in mano ai parigini. Il Milan ha individuato in Renato Sanches il centrocampista ideale per dar pericolosità nell'area di rigore avversaria e presenza, anche fisica, a metà campo. Nel caso in cui il Diavolo riuscisse ad acquistare il portoghese, poi, a centrocampo si verificherà un'uscita.

Molto probabilmente, a lasciare i rossoneri sarà il francese Tiémoué Bakayoko, classe 1994, che non rientra nei progetti tecnici per la stagione 2022-2023 e sul quale c'è, come noto, l'Olympique Marsiglia, intenzionato a riportarlo nella Ligue 1.