Calciomercato Milan – Speranza Renato Sanches: il PSG temporeggia

Renato Sanches resta un concreto obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Il PSG non ha chiuso, il Diavolo spera di prenderlo

Daniele Triolo

Il Milan non ha perso le speranze di arrivare a Renato Sanches in questa sessione estiva di . Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, secondo la quale, dopo il trequartista, individuato in Charles De Ketelaere, è proprio il rinforzo a centrocampo l'altra priorità del Diavolo in questo periodo di trattative.

Calciomercato Milan, in mediana si punta sempre Renato Sanches

Per la 'rosea', il modo di giocare di Sanches, centrocampista abile ad attaccare l'area ed a farsi sentire in ambedue le fasi di gioco, si sposerebbe alla perfezione con quello di De Ketelaere, bravo a leggere il gioco ed a muoversi negli spazi per tentare delle giocate in verticali. Uno dei motivi per cui i rossoneri non mollano il portoghese ex Benfica e Bayern Monaco.

La questione, però, per il quotidiano sportivo nazionale è capire cosa vuole fare il PSG. Il club francese, che era piombato sul classe 1997, in uscita dal Lille poiché legato da un solo anno di contratto (scadenza 30 giugno 2023) ai 'Dogues', probabilmente prenderà ancora tempo. A centrocampo, infatti, il nuovo tecnico Christophe Galtier ha troppi giocatori.

Ci sono, per il momento, Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Julian Draxler, Idrissa Gueye, più il neo-acquisto Vitinha. A meno che non riesca a vendere velocemente due centrocampisti, per poi prendere Sanches, dandogli un maxi-ingaggio, il Milan può sperare ancora di portarsi a casa il giocatore.

Renato Sanches, per 'La Gazzetta dello Sport', si è 'immaginato a Parigi' in questi giorni di calciomercato ma il Milan è una soluzione apprezzata. Non a caso ha avuto dialoghi con i rossoneri per diverse settimane. Non potrà passare tanto altro tempo prima che una decisione verrà presa. Ora è la resa dei conti per capire quale futuro avrà il giocatore lusitano. Un giovane bomber per il Milan di Pioli? Le ultime news di mercato >>>