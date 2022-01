Calciomercato Milan – Renato Sanches possibile erede di Kessié

Renato Sanches è il primo obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo nel caso in cui Franck Kessié andasse via a costo zero

Il calciomercato di gennaio non è ancora finito ma il Milan, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, è già proiettato alla prossima estate, quando il club di Via Aldo Rossi ha intenzione di rinforzare la squadra di Stefano Pioli in ogni suo reparto con acquisti di primo livello.

A centrocampo, nel caso in cui Franck Kessié dovesse (come sembra) lasciare il Milan a parametro zero per accasarsi altrove (Barcellona in pole position), il Milan punterebbe su Renato Sanches. Classe 1997, in forza ai francesi del Lille, Renato Sanches, seguito da tempo dai rossoneri, ha aperto ad una sua prossima partenza.

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e nessuna volontà di rinnovare, difficilmente a fine stagione il Lille potrà chiedere al Milan, per cedergli Renato Sanches, i 30-35 milioni di euro della reale valutazione del suo cartellino. Il fatto, poi, che il suo agente, Jorge Mendes, sia quello di Rafael Leão, può agevolare i negoziati. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

