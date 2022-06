Calciomercato Milan – Non è finita per Renato Sanches: le parole di Letang

Clamoroso dalla Francia: il Milan è ancora in corsa per Renato Sanches . Il presidente del Lille, Olivier Letang , ha negato i rumors sul PSG , dichiarando che non è pervenuta alcuna offerta da parte dei campioni di Francia in carica. Una svolta clamorosa, visto che nelle scorse ore si era detto di un accordo ormai ad un passo. Adesso le parole di Letang durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Lille, Paulo Fonseca , rimettono tutto in discussione. " Non abbiamo avuto contatti con il PSG . Altri club sono interessati, tra cui un club europeo di prestigio (il Milan, ndr), che ci ha fatto delle offerte . Questa è la situazione", ha detto il numero uno de Les Dogues.

Il Milan è ancora in corsa per Renato Sanches, obiettivo primario per il centrocampo. L'imminente annuncio dei rinnovi di Maldini e Massara potrebbe sbloccare la situazione, velocizzando la trattativa per evitare brutte sorprese, come già accaduto con Botman. Il centrocampista portoghese, infatti, è in parola da diversi mesi con il Milan e potrebbe diventare presto un nuovo rinforzo per Pioli. E le parole di Letang fanno ben sperare.