Calciomercato, Botman torna a parlare del Milan: “Meglio il Newcastle”

Botman è stato per molto uno degli obiettivi del calciomercato del Milan. Oggi, torna a parlare del Diavolo in un'intervista al Telegraaf

Negli ultimi mesi, il Milan ha sondato profondamente il calciomercato in cerca di un difensore centrale .

Nella giornata di oggi, Botman ha rilasciato un'intervista al '' Telegraa f ', nel corso della quale il nuovo giocatore del The Toon ha parlato anche del Milan .

Sul perché ha preferito il Newcastle al Milan, l'ex Lille ha risposto: “Giocare in Premier League è stato un sogno per tutta la mia vita. Il Milan mi ha dato buone sensazioni - ha detto Botman -, ma in fin dei conti il Newcastle mi sembrava un po' meglio.