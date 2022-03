Calciomercato Milan – Renato Sanches, la Juventus monitora il portoghese

Renato Sanches è un noto obiettivo di calciomercato del Milan. Sul portoghese, però, si registra la concorrenza della Juventus

Renato Sanches, come noto, è un obiettivo di calciomercato del Milan. La dirigenze, già nella sessione invernale, ha fatto un tentativo concreto per il portoghese, trovando una base d'accordo con il Lille, ma non con il giocatore. L'addio ormai scontato di Franck Kessie porterà il Diavolo ad un nuovo assalto nella prossima estate. Attenzione però alla Juventus. Stando a quanto riferisce 'Tuttosport' i bianconeri sono sulle tracce del classe 1997, ma la concorrenza del Milan è ovviamente agguerrita. La valutazione si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro. Intanto il Milan pensa a un nuovo centrocampista. Il nome