Calciomercato Milan – Kessie, accordo raggiunto con il Barcellona

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Franck Kessie, centrocampista rossonero, avrebbe raggiunto un accordo con il Barcellona

Il Milan sul calciomercato ha di fatto perso Franck Kessie . Ormai è da settimane che si parla dell'addio dell'ivoriano, che non ha raggiunto con i rossoneri un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno . Tante le squadre interessate al centrocampista, ma il Barcellona nelle ultime ore avrebbe trovato un accordo definitivo con l'ex Atalanta.

A scriverlo è il giornalista Gerard Romero, che ha spiegato come Kessie e il Barcellona abbiano raggiunto l'accordo nella giornata di ieri. Il centrocampista, ovviamente, resterà al Milan fino al termine della stagione e poi volerà in Spagna per la firma del contratto che lo legherà ai blaugrana per i prossimi anni. Nelle prossime ore probabilmente usciranno nuovi dettagli sull'ingaggio e su eventuali bonus. Intanto sul calciomercato si pensa a un centrocampista molto interessante.