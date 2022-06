Calciomercato Milan – Renato Sanches, si inserisce anche la Juventus

Per 'La Stampa' oggi in edicola il club in questione sarebbe la Juventus , pronta a rovinare i piani sia di Paolo Maldini , direttore tecnico rossonero, sia di Luis Campos , responsabile del mercato dei parigini, sul giocatore classe 1997 . Questo perché Adrien Rabiot avrebbe chiesto la cessione al club bianconero e, con il ricavato, la 'Vecchia Signora' vorrebbe chiudere il colpo Sanches.

Renato Sanches sembrava destinato a vestire la maglia del Milan in questo calciomercato estivo e questo è ancora possibile. L'immobilismo in casa rossonera, però, per i rinnovi in ritardo del contratto di Maldini e del direttore sportivo Frederic Massara ha permesso a club come PSG e Juve di rientrare in corsa per l'ex Bayern Monaco e Benfica. Peccato. Milan, budget scarso per il mercato? La strategia di Maldini e Massara >>>