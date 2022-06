Calciomercato Milan – Sanches vicino: si può chiudere già entro giugno

Renato Sanches ad un passo dal Milan in questo calciomercato estivo. Dopo Divock Origi, è il giocatore più vicino di tutti ai rossoneri

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dell'arrivo di Renato Sanches al Milan in questo calciomercato estivo. Un arrivo imminente perché il centrocampista portoghese, classe 1997, insieme a Divock Origi è il calciatore più vicino al Diavolo in questo momento.

Calciomercato Milan: Sanches costerà 15 milioni di euro

Un affare non ancora chiuso e fatto, ha specificato la 'rosea', bensì molto vicino alla conclusione. Si può chiudere il trasferimento di Renato Sanches dal Lille al Milan già in questo caldissimo giugno di calciomercato. La cifra per il suo cartellino? Intorno ai 15 milioni di euro.

Renato Sanches, in rossonero, ha uno 'sponsor' davvero prestigioso: il suo amico e compagno di Nazionale, Rafael Leao. Il quale, nei giorni scorsi, gli ha commentato su 'Instagram' una foto semplicemente con due pallini, uno rosso e uno nero. Tanta è la voglia di Leao di ritrovare Sanches anche come compagno di spogliatoio a Milanello. Milan, occasioni importanti in Francia: le ultime news di mercato >>>