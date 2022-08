Calciomercato Milan – “Una settimana per Sanches. Difesa, sale Diallo”

Renato Sanches e Abdou Diallo i nomi più caldi in ottica calciomercato Milan. Vediamo, dunque, a che punto sono le due trattative. Le news

Il collega Claudio Raimondi, intervenuto al tg sportivo di 'SportMediaset', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan . In particolare, sulle trattative che riguardano Renato Sanches , classe 1997 , centrocampista portoghese del Lille e Abdou Diallo , classe 1996 , difensore del PSG .

"Renato Sanches ha dato un tempo limite al PSG e se non faranno delle uscite, lui non potrà approdare a Parigi. Dunque, entro una settimana si deciderà il suo futuro. Se non arriverà la chiamata decisiva dai dirigenti del PSG, chiuderà con il Milan. Speranze ancora vive", ha detto Raimondi sull'ex Bayern Monaco e Benfica.